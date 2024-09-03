Japan Display и Sharp перестанут быть поставщиками американской компании.

Со следующего года Apple перестанет комплектовать младшие модели iPhone дисплеями типа LCD, как выяснило агентство Nikkei, а это означает, что компании Japan Display и Sharp будут исключены из цепочки поставок американской компании. Даже новое поколение iPhone SE перейдёт на использование панелей типа OLED, которые в Японии не производятся. В данной сфере доминируют южнокорейские и китайские производители дисплеев.

Источник изображения: Apple

Примечательно, что ещё десять лет назад JDI и Sharp сообща поставляли 70% необходимых для выпуска iPhone дисплеев, но в последние годы они требовались только для производства iPhone SE, а старшие смартфоны Apple переключились на панели типа OLED. Для iPhone SE нового поколения компания будет заказывать OLED-панели у китайской BOE Technology и южнокорейской LG Display. Сейчас примерно половина всех поставок OLED-панелей для прочих моделей iPhone обеспечивается компанией Samsung, на долю LG Display приходятся 30%, а китайская BOE контролирует оставшиеся 20%.

JDI выпускает OLED-дисплеи небольших размеров, которые для смартфонов не годятся. Свои ЖК-панели компания собирается поставлять на рынок автомобильной электроники. Sharp же вообще постепенно сворачивает выпуск ЖК-панелей.