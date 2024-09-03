Машина будет отличаться от семиместной американской.

Некоторые источники уже отмечали, что после обновления кроссовера Tesla Model Y у него в Китае появится семиместная версия локальной сборки, хотя дорестайлинговая машина, выпускаемая в США, имеет модификацию с семью посадочными местами. По данным Reuters, рестайлинговую Model Y компания начнёт собирать в Китае в следующем году, а к концу соответствующего периода у неё появится шестиместная версия, созданная специально для китайского рынка.

Источник изображения: Tesla

Вопреки стереотипу об антропометрических особенностях жителей Китая, местные клиенты высоко ценят простор на задних сидениях, и компоновочно электромобили позволяют его предоставить с меньшими усилиями по сравнению с машинами на ДВС. Именно ради увеличения реально используемого пространства на третьем ряду Tesla и озаботится созданием шестиместной модификации Model Y. Китайское предприятие компании в Китае должно будет увеличить объёмы выпуска кроссовера на двузначное количество процентов после выхода рестайлинговой модификации. В прошлом полугодии Model Y удалось удержать в Китае первое место по продажам, но у неё на местном рынке появляется слишком много конкурентов, чтобы продолжать выпуск устаревающей версии и в 2025 году.