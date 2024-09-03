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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Третье предприятие TSMC появится в Японии после 2030 года
Ему предстоит освоить самую передовую литографию.

Японское агентство Kyodo сообщило, что посетивший местную столицу в конце августа министр торговли, экономики и промышленности Тайваня Ко Цзи Хуэй (Kuo Jyh-huei) заявил о наличии у компании TSMC намерений построить в Японии третье предприятие, но уже после 2030 года. Напомним, что первое совместное с Sony и Denso предприятие TSMC начнёт свою работу по выпуску чипов уже в следующем квартале, оно будет специализироваться на технологических нормах от 28 до 12 нм.

Источник изображения: DigiTimes

Второе предприятие TSMC будет построено по соседству с уже имеющимся в префектуре Кумамото к 2027 году, оно будет использовать техпроцессы до 6-нм включительно. До сих пор представители TSMC никак не комментировали слухи о возможности строительства третьего предприятия в Японии, но схожую миссию в конце августа взял на себя тайваньский министр экономики. Впрочем, он не стал конкретизировать, в какой именно части Японии будет построено третье предприятие TSMC, просто заявив, что у него нет такой информации.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #япония
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