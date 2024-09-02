Мошенник «заморочился», но на это всё.

Фальшивки в мире электроники — не редкость, но недавно в сети появилась информация о поддельном процессоре Ryzen 7 7800X3D, которая встревожила даже опытных энтузиастов. Известный техноблогер Der8auer разоблачил мошенников, продемонстрировав, насколько убедительной может быть подделка.

История началась с того, что один из пользователей приобрёл на платформе OLX процессор Ryzen 7 7800X3D по цене значительно ниже рыночной. Однако радость от выгодной покупки быстро сменилась разочарованием: после установки чип оказался нерабочим.

Пострадавшему помог Der8auer, компенсировав ему стоимость настоящего процессора. Но на этом история не закончилась. Оверклокер решил провести детальный анализ подделки и разоблачить мошенников.

Уже по фотографиям, предоставленным продавцом, Der8auer заметил несколько несоответствий. Цвет чипа был слишком синим, в отличие от зеленоватого оттенка оригинальных процессоров AMD. Кроме того, отсутствовал клей на конденсаторах вокруг теплораспределителя, что нехарактерно для модели 7800X3D.

После получения поддельного процессора Der8auer подтвердил свои подозрения. Помимо неправильного цвета и отсутствия клея, он обнаружил, что печатная плата чипа значительно тоньше стандарта AMD и составляет всего 0,964 мм. Это означает, что механизм крепления в сокет не может обеспечить достаточное прижатие поддельного процессора. При детальном изучении лазерной гравировки на теплораспределителе были обнаружены дополнительные расхождения, незаметные невооруженным глазом.

ПОкончательное разоблачение произошло, когда Der8auer снял теплораспределитель и обнаружил, что под ним нет кремниевого кристалла. Вместо настоящих ядер процессора мошенники просто сделали прямоугольный выступ на нижней стороне теплораспределителя, имитирующий вид кристалла. По сути, это была пустая плата.

Der8auer отметил, что разводка печатной платы, расположение конденсаторов и общая упаковка были выполнены удивительно хорошо. Однако эти убедительные элементы были нивелированы явными физическими недостатками подделки. Тем не менее, эти различия могут быть незаметны для непрофессионала, который просто установит чип в сокет, не вдаваясь в подробности.

ПВыбор мошенников в пользу Ryzen 7800X3D объясняется тем, что этот процессор является одним из лучших на рынке для игр, обладая отличной производительностью и энергоэффективностью. Его высокая популярность делает его привлекательной приманкой для ничего не подозревающих покупателей. Нам остаётся только напомнить вам быть бдительными и стараться приобретать электронику только у проверенных продавцов.