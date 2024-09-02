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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китай стал мировым лидером по закупкам оборудования и расходам на строительство предприятий по выпуску чипов
И затмил собой все остальные страны.

Обобщив данные отраслевой ассоциации SEMI за два первых квартала текущего года, издание Nikkei Asian Review имеет все основания утверждать, что в первом полугодии Китай потратил на закупку оборудования для производства чипов больше, чем США, Тайвань и Южная Корея вместе взятые. Если говорить конкретнее, сумма китайских затрат на эти нужды достигла за первое полугодие $25 млрд. Фактически, КНР в прошлом полугодии осталась единственной страной, которая наращивала закупки оборудования в годовом сравнении, а не сокращала их, как все остальные.

Источник изображения: Getty Images

На строительство предприятий по выпуску чипов по итогам всего текущего года Китай может потратить около $50 млрд. Именно выручка от реализации оборудования в Китай сейчас формирует основную долю денежных поступлений крупнейших мировых поставщиков, будь то нидерландская ASML (49%), японская Tokyo Electron (50%) или американские Applied Materials (32%), Lam Research (39%) и KLA (44%). В ближайшие два года, по мнению представителей отраслевой ассоциации SEMI, китайские расходы на строительство новых предприятий по выпуску чипов нормализуются на новом стабильном уровне.

#аналитика #китай #финансы #полупроводники
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