И затмил собой все остальные страны.

Обобщив данные отраслевой ассоциации SEMI за два первых квартала текущего года, издание Nikkei Asian Review имеет все основания утверждать, что в первом полугодии Китай потратил на закупку оборудования для производства чипов больше, чем США, Тайвань и Южная Корея вместе взятые. Если говорить конкретнее, сумма китайских затрат на эти нужды достигла за первое полугодие $25 млрд. Фактически, КНР в прошлом полугодии осталась единственной страной, которая наращивала закупки оборудования в годовом сравнении, а не сокращала их, как все остальные.

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На строительство предприятий по выпуску чипов по итогам всего текущего года Китай может потратить около $50 млрд. Именно выручка от реализации оборудования в Китай сейчас формирует основную долю денежных поступлений крупнейших мировых поставщиков, будь то нидерландская ASML (49%), японская Tokyo Electron (50%) или американские Applied Materials (32%), Lam Research (39%) и KLA (44%). В ближайшие два года, по мнению представителей отраслевой ассоциации SEMI, китайские расходы на строительство новых предприятий по выпуску чипов нормализуются на новом стабильном уровне.