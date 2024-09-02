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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Министр экономики Тайваня упрекнул Трампа в неправильном толковании роли острова в мировой полупроводниковой промышленности
Тайвань является важным союзником, а не каким-то вороватым нахлебником.

По информации Reuters, действующий министр экономики Тайваня Ко Цзи Хуэй (Kuo Jyh-huei) недавно выступил с критикой ранних высказываний Дональда Трампа (Sonald Trump) в адрес острова. Напомним, кандидат в президенты США предложил властям страны взимать плату с Тайваня за защиту острова, а также обвинил местную промышленность в «похищении» американского полупроводникового производства.

Источник изображения: Tokyo Electron

Тайваньский министр заявил, что островное государство ничего не крало у США, а дополняет своим производством американскую полупроводниковую промышленность, выпуская чипы по поручению американских компаний. Чиновник предположил, что Дональд Трамп имеет дело с большим количеством информации, и у него могло сложиться недостоверное представление о реальном положении дел в полупроводниковой отрасли и влиянии на неё Тайваня.

#сша #полупроводники #тайвань #дональд трамп
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