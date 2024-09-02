Как удалось выяснить Bloomberg, власти США сейчас ведут переговоры с японскими коллегами о возможности введения новых санкций против Китая в сфере производства полупроводниковых компонентов, но японская сторона опасается ответа Китая, который может ударить по крупным национальным производителям типа Toyota Motor.
Японские чиновники опасаются, что китайская реакция на новые санкции, инициированные США и поддерживаемые Японией, будет заключаться в ограничении на экспорт в соответствующие страны редкоземельных минералов. Без последних сложно представить себе современное автомобильное производство, а Toyota продолжает оставаться крупнейшим автопроизводителем в мире и существенно влияет на формирование японского бюджета.
Заинтересованность Toyota в стабильном получении полупроводниковых компонентов иллюстрируется фактом участия родственной компании Denso в строительстве совместных предприятий TSMC на территории Японии. Конечно, японским политикам сложно отказывать в просьбах американских коллег, но всё большее количество экспертов внутри Японии настаивает на проведении более независимой политики в области импорта и экспорта чувствительной для национальной экономики продукции.