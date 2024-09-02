Может пострадать гигант японской промышленности Toyota.

Как удалось выяснить Bloomberg, власти США сейчас ведут переговоры с японскими коллегами о возможности введения новых санкций против Китая в сфере производства полупроводниковых компонентов, но японская сторона опасается ответа Китая, который может ударить по крупным национальным производителям типа Toyota Motor.

Источник изображения: Tokyo Electron

Японские чиновники опасаются, что китайская реакция на новые санкции, инициированные США и поддерживаемые Японией, будет заключаться в ограничении на экспорт в соответствующие страны редкоземельных минералов. Без последних сложно представить себе современное автомобильное производство, а Toyota продолжает оставаться крупнейшим автопроизводителем в мире и существенно влияет на формирование японского бюджета.

Заинтересованность Toyota в стабильном получении полупроводниковых компонентов иллюстрируется фактом участия родственной компании Denso в строительстве совместных предприятий TSMC на территории Японии. Конечно, японским политикам сложно отказывать в просьбах американских коллег, но всё большее количество экспертов внутри Японии настаивает на проведении более независимой политики в области импорта и экспорта чувствительной для национальной экономики продукции.