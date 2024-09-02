Для процессоров Intel Core от 12-й до 14-й серии включительно.

Сторонникам идеи о минимизации количества звеньев в цепи теплопередачи должен понравиться новый водоблок Thermal Grizzly с «говорящим» названием Intel Mycro Direct-Die Pro RGB V1, который использует принцип прямого контакта своего никелированного медного основания с кристаллом процессора. Изделие совместимо с процессорами Intel Core серий 12, 13 и 14, но всю ответственность за последствия снятия крышки теплораспределителя с процессора производитель водоблока с себя снимает.

Источник изображения: Thermal Grizzly

В качестве термоинтерфейса рекомендуется использовать так называемый «жидкий металл», и никелированное основание как раз должно препятствовать его диффузии в материал подошвы. Предусмотрена управляемая подсветка типа ARGB.

Источник изображения: Thermal Grizzly

Внутреннее устройство водоблока оптимизировано с точки зрения количества рёбер охлаждения и сопротивления потоку жидкости, если сравнивать с предыдущей моделью водоблока этой серии, поэтому Thermal Grizzly обещает снижение температуры процессора под нагрузкой на величину до 6 градусов Цельсия по сравнению с предшественником. В Германии этот водоблок стоит почти 130 евро с учётом налогов и доставки.