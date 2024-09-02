А вот выделять производственные активы пока не собирается.

Агентство Reuters представило к утру понедельника собственную картину происходящего в руководстве Intel, которая не сходилась с вариантом Bloomberg по одной ключевой позиции: компания пока не готова продавать производственное подразделение ради улучшения своего финансового положения. В середине сентября совет директоров Intel должен решить, на какие меры следует пойти для стабилизации финансовых потоков.

Источник изображения: Intel

Продажа структурных компонентов Intel действительно обсуждается, но в приоритете с этой точки зрения остаётся идея избавления от активов Altera, которые материнская корпорация приобрела в 2015 году за рекордные по тем временам $16,7 млрд. Интегрировать программируемые матрицы в ассортимент продукции Intel, по сути, так и не удалось, поэтому некоторое время назад бывшая Altera обрела чуть больше самостоятельности, чтобы позже выйти на IPO. Теперь же Intel и вовсе хочет выйти из этого бизнеса, и Marvell называется в качестве вероятного покупателя.

В планы Intel по сокращению капитальных затрат хорошо вписывается идея отказа от строительства предприятия по выпуску чипов в Германии. Размещаемое в двух корпусах, оно обошлось бы компании в $32 млрд, да и с субсидированием проекта у местных властей назревают проблемы, поэтому если строительство не будет отложено на неопределённый срок, от него откажутся окончательно. Тем более, что конкурирующая TSMC своё немецкое предприятие построит в Дрездене, и наверняка сможет покрыть потребности местного рынка.