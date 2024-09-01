И это только начало тенденции.

По данным Nikkei Asian Review, компания Mitsubishi Electric потратит более $140 млн на модернизацию своего американского предприятия по выпуску автокомпонентов, после которой оно сосредоточится на производстве систем охлаждения для серверного оборудования. Подобная трансформация связана со снижением спроса на автомобили с ДВС и ростом спроса на серверное оборудование для систем искусственного интеллекта.

Источник изображения: Nikkei, Mitsubishi Electric

Если говорить конкретно, то предприятие Mitsubishi Electric в штате Кентукки будет выпускать компрессоры для систем кондиционирования воздуха, применяемых в центрах обработки данных. Новый вид продукции будет освоен в 2026 году. Сейчас компании приходится поставлять компрессоры к кондиционерам для рынка США из Таиланда и Японии, но к 2026 году их выпуск удастся локализовать в Кентукки. Готовые системы кондиционирования воздуха собираются на предприятии в Мексике.

Всего в мире Mitsubishi Electric располагает 15 предприятиями по выпуску автомобильных компонентов, из них 11 расположены за пределами Японии. Данные площади компания собирается сократить на 40% к 2027 году. Постепенно предприятия будут перепрофилироваться под выпуск компонентов систем охлаждения или промышленных роботов. Кондиционеры пользуются спросом не только у строящих центры обработки данных компаний, но и у частных лиц, поскольку глобальное потепление стимулирует спрос.