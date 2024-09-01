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Новости Hardware Алексей Сычёв
Прототип компактного электрического кроссовера Range Rover впервые попался на видео
И не надо удивляться, что вместо этого демонстрируется статичная картинка.

Коллекция шпионских роликов с участием ещё не выпущенных автомобилей канала CarSpyMedia недавно пополнилась записью процесса разгрузки крытого эвакуатора с прототипом будущего компактного электрического кроссовера Range Rover, который выйдет не ранее 2026 года. Как сообщается, камера запечатлела прототип этой модели в корпоративном тестовом центре Jaguar Land Rover возле знаменитой трассы в Нюрбургринге.

Источник изображения: CarSpyMedia

До этого очевидцы лишь упоминали о тестировании этой машины в Скандинавии, но впервые её очертания, скрываемые камуфляжной плёнкой, можно разглядеть на фото и видео. Желающие отследить процесс разгрузки в динамике могут перейти по ссылке на видео в первом абзаце. Напомним, что первенцем в когорте электрических кроссоверов Range Rover должна стать одноимённая флагманская модель, которая выйдет на рынок до конца года. Демонстрируемый на видео прототип станет электрическим преемником Range Rover Velar или Range Rover Sport. Он будет выпущен только в 2026 году.

#range rover #шпионские фото #элеткромобили
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