Китай остаётся третьим по величине рынком сбыта продукции компании.

Как отмечает Reuters, власти Нидерландов не стали отрицать факт обсуждения возможности дальнейшего усиления экспортных ограничений на поставку оборудования ASML в Китай, но премьер-министр Дик Схоф (Dick Schoof) подчеркнул, что необходимо учитывать экономические интересы самой компании при любом изменении законодательства в этой сфере.

Источник изображения: ASML

Переговоры идут позитивно, как дал понять глава государства, но особое внимание уделяется экономическим интересам ASML и прочим рискам. Бизнес компании очень важен для всей экономики Нидерландов, как пояснил политик, и инновационная отрасль не должна страдать ни при каких обстоятельствах, поскольку это подорвало бы позиции ASML на мировом рынке. Прямого ответа на вопрос о необходимости наложения новых ограничений на деятельность ASML на китайском направлении премьер-министр Нидерландов давать не стал.