Фирменный круглый блок камер, характерный для Mate 60 Pro, сохранится.

В преддверии ожидаемого анонса Huawei Mate 70 в Сети появились новые подробности о старшей модели линейки — Mate 70 Pro. Утечки раскрывают изменения в дизайне и аппаратной части смартфона.

Если верить рендерам, опубликованным ресурсом TechBoilers, задняя панель Mate 70 Pro сохранит фирменный круглый блок камер, характерный для Mate 60 Pro. Главным отличием станет более толстое стеклянное кольцо вокруг блока. Светодиодная вспышка переместится в нижнюю часть кольца, рядом с надписью «AI-DC», которая может указывать на применение алгоритмов искусственного интеллекта в работе камеры.

По данным инсайдеров, Mate 70 Pro будет работать на новом процессоре Kirin 9100. Подробности о нём пока скудные, но можно ожидать, что он превзойдёт по производительности и энергоэффективности Kirin 9000S, использующийся в Mate 60 Pro.

Существенные изменения затронут и камеру. Основной сенсор, по слухам, получит разрешение 60 Мп против 50 Мп у предшественника. Ультраширокоугольная камера на 12 Мп и телеобъектив на 48 Мп с 5-кратным оптическим зумом, судя по всему, останутся неизменными. Фронтальная камера будет обновлена до 48 Мп (вместо 32 Мп у Mate 60 Pro), а также получит датчик глубины 3D ToF для улучшенной системы распознавания лиц.

Важно помнить, что эта информация носит неофициальный характер и может не соответствовать действительности. Официальная презентация Huawei Mate 70 покажет, насколько эти изменения помогут компании конкурировать с флагманскими смартфонами других производителей.