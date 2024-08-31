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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Qualcomm готовит доступный 8-ядерный процессор Snapdragon X Plus с возможностью подключения до трёх внешних 4K-мониторов
Чип также получит поддержку Wi-Fi 7 и 5G.

Qualcomm планирует расширить линейку процессоров Snapdragon новой, более доступной версией Snapdragon X Plus. Презентация новинки, ориентированной на рынок недорогих ноутбуков, состоится 4 сентября на выставке IFA 2024 в Берлине.

Главной особенностью Snapdragon X Plus станет 8-ядерный процессор Oryon, созданный по 4-нм техпроцессу. По словам главы Qualcomm Криштиану Амона, это первый чип на архитектуре Oryon, нацеленный на сегмент ноутбуков CoPilot+ стоимостью до 800 долларов.

Snapdragon X Plus (модель X1P-42-100) призван стать компромиссным решением между производительностью и приемлемой ценой, заняв нишу между флагманскими Snapdragon X Elite и 10-ядерным X Plus.

Максимальная тактовая частота нового процессора составит 3,4 ГГц в одноядерном режиме и 3,2 ГГц в многоядерном. Графический процессор Adreno обеспечит производительность до 1,7 Тфлопс, что заметно меньше, чем у флагманских моделей (3,8 Тфлопс), но вполне достаточно для решения большинства повседневных задач.

Snapdragon X Plus будет поддерживать оперативную память LPDDR5X с объёмом кэша 30 Мбайт (у премиальных X Plus – 42 Мбайт).

Несмотря на упрощённые характеристики, Snapdragon X Plus сохранит ряд ключевых функций старших моделей, включая нейропроцессор Qualcomm Hexagon NPU (45 TOPS) и сигнальный процессор Always-Sensing ISP для обработки изображений.

Новинка также получит поддержку Wi-Fi 7 и 5G, а также возможность подключения до трёх внешних 4K-мониторов с частотой обновления 60 Гц.

#процессоры #snapdragon #snapdragon x plus
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