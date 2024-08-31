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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Странный стартап: дистрибьютор ИТ-оборудования «Сеть-ПК» заявил о производстве мониторов
Странным его считают журналисты российских СМИ и не только.

Компания «Сеть-ПК», известная на российском рынке как поставщик ИТ-оборудования, неожиданно получила сертификат на серийное производство мониторов. Однако эксперты отнеслись к этой новости с долей скепсиса.

Дело в том, что производственная площадка «Сеть-ПК» расположена не где-нибудь, а в бизнес-центре на улице Выборгской в Москве. Организовать полноценное производство электроники в таких условиях крайне затруднительно, считают участники рынка. Для этого потребуются значительные площади с выделенной линией электропитания и специальным оборудованием.

Сама компания «Сеть-ПК» пока не раскрывает подробности своего нового проекта. На запрос журналистов о том, когда начнётся выпуск мониторов, какие технологии и компоненты будут использоваться, представители компании не ответили.

Между тем, по данным «Контур.Фокус», выручка «Сеть-ПК» в 2023 году составила 468,5 млн рублей, а чистая прибыль – 9,5 млн рублей. Компания активно участвует в госзакупках и позиционирует себя как поставщика ИТ-оборудования в рамках программы импортозамещения. Среди её партнёров – крупные иностранные вендоры, такие как Acer, Dell, Lenovo и другие.

Эксперты полагают, что мониторы «Сеть-ПК» смогут претендовать на успех, только если будут включены в реестр отечественной продукции Минпромторга. В противном случае их целевой аудиторией останутся лишь коммерческие структуры, готовые рискнуть, делая ставку на малоизвестного производителя.

#производство #мониторы #сделано в рф
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