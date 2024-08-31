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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel обещает начать поставки инженерных образцов Panther Lake до конца этого года
Во многом ради привлечения сторонних заказчиков.

Технологическая конференция Deutsche Bank проводилась в период, когда тучи сгустились не только над бизнесом Intel, но и над карьерными перспективами возглавляющего её Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger). Тем не менее, приблизившийся к возрасту выхода на пенсию ветеран отрасли на данном мероприятии держался невозмутимо, лишь иногда мимоходом отпуская реплики о том, что компании приходится работать в непростых условиях. Ряд комментариев Гелсингера на указанной конференции касался процессоров Panther Lake, которые своим выходом ознаменуют переход компании к выпуску продукции по технологии Intel 18A для собственных нужд. Более того, освоение технологии Intel 18A будет означать, что потребительские процессоры компании «переедут обратно» с конвейера TSMC, а это довольно серьёзное в идеологическом плане изменение.

Источник изображения: Bloomberg

Гелсингер начал своё выступление с упоминания о наличии восьми цифровых проектов, которые компания должна подготовить к стадии серийного выпуска к середине следующего года. Процессоры Panther Lake не просто присутствуют в этом перечне, а фактически находятся в авангарде освоения технологии Intel 18A, поскольку выпуск их образцов начнётся до конца текущего года. Более того, в конце этого года Intel начнёт поставки образцов Panther Lake своим клиентам.

Серверные процессоры Clearwater Forest также будут выпускаться по технологии Intel 18A, и в совокупности с началом производства Panther Lake клиентам компании будет дан однозначный сигнал о готовности технологии Intel 18A к применению для сторонних заказов. По мнению Гелсингера, конкуренты Intel сопоставимые по характеристикам с Intel 18A технологии начнут осваивать только в конце 2025 года, либо в 2026 или даже 2027 году. Он надеется, что прогресс Intel с освоением технологии Intel 18A позволит компании быстрее привлечь новых клиентов. Впрочем, позже по ходу мероприятия Гелсингер признался, что массовой выпускаемая по технологии Intel 18A продукция не станет ранее 2026 года. По крайней мере, с точки зрения влияния на экономику компании.

#intel #литографическое производство #пэт гелсингер #panther lake
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