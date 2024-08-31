Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции Intel выросли в цене на слухах о дроблении бизнеса, но под главой компании зашаталось кресло
Высказываемые руководством компании идеи противоречат его собственным.

Как накануне сообщило агентство Bloomberg, среди возможных сценариев реструктуризации бизнеса Intel упоминается и его разделение на разные компании, одна из которых будет заниматься непосредственно производством чипов и даже примкнёт к кому-то из крупных инвесторов. Издание Barron’s поясняет, что именно тяжёлое финансовое положение контрактного подразделения, которое ежеквартально приносит миллиарды убытков, больше всего беспокоит совет директоров Intel, в котором назревают противоречия, приводящие к отставке некоторых его членов.

Источник изображения: Bloomberg

Появление информации о поиске подобных стратегических альтернатив привело к росту курса акций Intel на 9,5% в конце рабочей недели, но действующему генеральному директору Патрику Гелсингеру (Patrick Gelsinger) это не сулит ничего хорошего, поскольку он является главным автором тех преобразований, которые привели компанию к нынешнему состоянию. По сути, технический прогресс Intel демонстрирует, но ей сейчас не хватает денег, чтобы реализовать всё намеченное в указанные сроки. Макроэкономическая ситуация не добавляет терпения инвесторам, а потому возникает конфликт интересов. Не исключено, что на сентябрьском собрании совета директоров будет поднят вопрос о замещении Гелсингера другой кандидатурой.

#intel #акции #пэт гелсингер #совет директоров
+
Написать комментарий (0)
Американский сенатор обеспокоен тем, что Intel будет одновременно получать субсидии и сокращать персонал
В сентябре совет директоров может обсудить план разделения Intel
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мистические фильмы эпохи VHS
9
Мой опыт установки Windows 11 программой Dism++
9
Что можно выгодно купить на Мегамаркете — раздача промокодов
15
Radeon RX 580 ХТ vs Radeon RX 7800 ХТ – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 6 лет
9
Урсула фон дер Ляйен готовит ЕС к прямому конфликту с Россией
15
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
38
Собираем оптимальный игровой компьютер в ожидании роста цен на электронику осенью 2024 года
7
На что обращать внимание при выборе смартфона Xiaomi, и почему важен год выпуска и поддержка HyperOS
1
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
1
Можно ли выявить качество бензина по цвету и запаху, и почему экономия не всегда бывает экономной
10

Сейчас обсуждают

Ezdiumno_ru
06:11
Опять создадут покупателям дилемму - брать MBP с простым М4 или с М3 Pro или М3 Мах?
Apple начала производство MacBook на базе процессоров M4 Pro и M4 Max
KoSR
05:59
Хз, на 4070 и 4080 при фулл хд в разных играх включал лучи и либо 60фпс, либо отвратительное мыло, так лучше ставить 2к моник и 120-144герц без лучей зато с невероятно сочной и плавной картинкой т.ч. ...
Видеокарты AMD RDNA 4 будут позиционироваться также, как видеокарты RDNA 1-го поколения
Ezdiumno_ru
05:57
УкроПВО всегда славилась умением сбивать не те самолеты и ракеты, и "мастерским владением" ракетными системами ПВО, результатом которого эти ошибки становятся. Так что я скорее соглашусь, что 30-летне...
Зеленский после потери истребителя F-16 уволил командующего Воздушных сил ВСУ
KoSR
05:52
Так там именно это и происходит)))) Там даже гг нормально оружие достать не может потому что в Японии с ним напряженка))) И всё сводится к анимешному каноничному звиздежу)
Ученые разработали новые подходы для склеивания древесины и металла без клея
KoSR
05:50
Первый раз с трудом осилил пару серий, потом вышли рецензии ещё пару, ну шляпа же полная.
Ученые разработали новые подходы для склеивания древесины и металла без клея
Ezdiumno_ru
05:46
Ничего, есть захочет - пойдет и на завод. IT, особенно программирование не всем по плечу. Да и на заводах сейчас многие рабочие профессии таковы, что инженерам 80-х и не снились по уровню необходимых ...
В России продолжается стремительный рост промышленного производства
unhurtable
05:44
Выясни для начала как в Китае с покупкой авто для себя, сколько стоят номера а потом ори...
Chery Tiggo 8 Pro Max преобразился и стал доступнее — в Китае за него просят 1,4 млн рублей
Владимир Платонов
05:34
Что, эра 4к настала ? 2070для 1080п избыточна? 🤣 Ну и где эти ваши 4к когда для 1080 уже 3070 с натягом 🤡
Cовременным AAA-играм начинает не хватать 16 ГБ VRAM, даже для разрешения 1080p
Эдуард Кузнецов
05:28
Как смена наименования с 8800хт на 8700хт может повлиять на производительнось? Вы что там курите? Чип то тотже остался, нави 48. Ну нацелились они на самый массовый сигмент по продажам и не хотят, на ...
Флагман Radeon RX 8000 сможет составить конкуренцию максимум GeForce RTX 5070
легкий на подьем
04:47
Нехватка кадров произошла от того, что "идти на завод" надо специалистам с дипломами а не тем кто шляется в поисках приключений. 2.Именно рост потребления энергии всегда был показателем роста экономик...
В России продолжается стремительный рост промышленного производства
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем