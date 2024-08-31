Высказываемые руководством компании идеи противоречат его собственным.

Как накануне сообщило агентство Bloomberg, среди возможных сценариев реструктуризации бизнеса Intel упоминается и его разделение на разные компании, одна из которых будет заниматься непосредственно производством чипов и даже примкнёт к кому-то из крупных инвесторов. Издание Barron’s поясняет, что именно тяжёлое финансовое положение контрактного подразделения, которое ежеквартально приносит миллиарды убытков, больше всего беспокоит совет директоров Intel, в котором назревают противоречия, приводящие к отставке некоторых его членов.

Источник изображения: Bloomberg

Появление информации о поиске подобных стратегических альтернатив привело к росту курса акций Intel на 9,5% в конце рабочей недели, но действующему генеральному директору Патрику Гелсингеру (Patrick Gelsinger) это не сулит ничего хорошего, поскольку он является главным автором тех преобразований, которые привели компанию к нынешнему состоянию. По сути, технический прогресс Intel демонстрирует, но ей сейчас не хватает денег, чтобы реализовать всё намеченное в указанные сроки. Макроэкономическая ситуация не добавляет терпения инвесторам, а потому возникает конфликт интересов. Не исключено, что на сентябрьском собрании совета директоров будет поднят вопрос о замещении Гелсингера другой кандидатурой.