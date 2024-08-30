Посмотрите на OnePlus — аппараты данной марки давно потеряли свою индивидуальность.

Когда сооснователь OnePlus Карл Пей покинул свою компанию, чтобы создать новый бренд с экстравагантным названием "Nothing" («Ничто»), мало кто воспринял это всерьёз. Однако, несмотря на скептицизм, рискованная ставка Пэя, кажется, сыграла. Британский стартап демонстрирует впечатляющие темпы роста, оставляя позади многих конкурентов.

Так, во втором квартале 2024 года продажи Nothing выросли на 693% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первое полугодие рост составил 246%. Конечно, на фоне гигантов рынка, таких как Apple и Samsung, эти цифры могут показаться скромными. Однако для молодой компании, только начинающей свой путь, такая динамика — безусловный успех.

Сам Карл Пей не скрывает, что «база» у его компании пока небольшая, и предстоит проделать много работы, чтобы сохранить позитивную динамику. Пять месяцев назад Пей сообщал о 3 млн проданных устройств. Сколько удалось продать с тех пор — неизвестно, но очевидно, что до лидеров рынка Nothing ещё далеко.

В чём же секрет успеха "Nothing"? Прежде всего, компании удалось создать узнаваемый стиль. Продукция бренда выделяется на фоне конкурентов своим необычным дизайном и оригинальными техническими решениями. Однако сохранить эту уникальность по мере роста продаж будет непросто.

Увеличение объёмов производства неизбежно потребует от компании перехода к более массовым и дешёвым решениям. Удастся ли при этом сохранить индивидуальность бренда — большой вопрос.

OnePlus, откуда вышел Карл Пей, — наглядный пример того, как быстрый рост может привести к потере индивидуальности и, как следствие, к стагнации. Чтобы не повторить ошибок OnePlus, Nothing нужно чёткий план развития и верность своим принципам.

Пока сложно сказать, какое будущее ждёт Nothing. Сохранит ли компания верность своим идеалам или же выберет путь наименьшего сопротивления, приводящий к потере индивидуальности? Ответ на этот вопрос мы получим уже в ближайшие кварталы.

Уже сейчас можно наблюдать тревожные звоночки. В частности, компания выпустила модель Phone (2a) Plus, которая практически не отличается от базовой версии Phone (2a), но при этом стоит дороже. Ещё более странным выглядит решение не присваивать порядковый номер новым наушникам Nothing Ear, что вносит путаницу в модельный ряд.