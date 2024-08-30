Базовая версия Moto G35 стоит 199 евро, самый простой Moto G55 — 249 евро.

Мобильный бренд Motorola, принадлежащий Lenovo, представил в Европе два новых смартфона — Moto G55 и Moto G35. Обе модели относятся к бюджетному сегменту и во многом похожи, различаясь прежде всего процессором.

Moto G55 построен на базе чипа MediaTek Dimensity 7025, в то время как Moto G35 оснащён Unisoc T760. В остальном новинки практически идентичны: двойная камера с основным модулем на 50 мегапикселей, аккумулятор емкостью 5000 мАч, сканер отпечатков пальцев на боковой грани.

Цены:

Moto G55 - от 249 евро.

Moto G35 – от 199 евро.

Обе модели поступят в продажу в странах Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основные характеристики Moto G55:

Экран: 6.49 дюйма, LCD, Full HD+, 120 Гц, Gorilla Glass 5.

Процессор: MediaTek Dimensity 7025.

Память: 8 Гбайт ОЗУ, 256 Гбайт встроенной, поддержка карт памяти до 1 Тбайт.

Камера: основная 50 Мп (с оптической стабилизацией) + 8 Мп, фронтальная 16 Мп.

Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт.

Прочее: NFC, Bluetooth 5.3, разъём для наушников 3,5 мм, стереодинамики Dolby Atmos.

Основные характеристики Moto G35: