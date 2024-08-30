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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Nokia может продать Samsung бизнес по производству сетевого оборудования
Не надо было связываться с Microsoft.

Кажется, финская Nokia вновь оказалась на распутье несмотря на то, что много лет назад компания рассталась со своим мобильным подразделением. Бизнес по производству сетевого оборудования, некогда считавшийся локомотивом Nokia, перестал приносить прежнюю прибыль. Четыре года назад пост генерального директора занял Пекка Лундмарк, перед которым стояла задача вдохнуть новую жизнь в это направление. Судя по всему, сделать это оказалось непросто.

Как сообщает Bloomberg, Nokia рассматривает различные сценарии спасения своего бизнеса сетевого оборудования, вплоть до полного отказа от него. Финская компания, по данным агентства, уже провела предварительные переговоры о возможной продаже подразделения целиком или по частям, слиянии с конкурентом или выделении бизнеса в отдельную структуру.

Хотя окончательное решение пока не принято, интерес к активам Nokia в сфере сетевого оборудования уже проявляют несколько крупных игроков. В их числе Samsung, которая стремится закрепиться на рынке оборудования для телекоммуникационной инфраструктуры. Представитель Nokia в комментарии Bloomberg уклонился от конкретики, ограничившись общими фразами о проделанной работе:

«В этом году бизнес добился значительного прогресса как в оптимизации своей базы затрат, так и в защите нашего плана развития продуктов, заключив новые сделки с новыми клиентами и увеличивая долю с существующими клиентами. Nokia сосредоточена на том, чтобы Mobile Networks была в состоянии обслуживать своих клиентов, создавая сети с наилучшими рабочими характеристиками, инвестируя в свой портфель и создавая ценность для акционеров Nokia». Как видите, максимально шаблонный ответ журналистам, будто скроенный ИИ-помощником.

Стоимость активов Nokia в сфере сетевого оборудования оценивается примерно в 10 миллиардов долларов, что для гиганта уровня Samsung — капля в море. Впрочем, пока представитель Samsung отказывается от комментариев, и это неудивительно, учитывая отсутствие решения со стороны Nokia.

Несмотря на имеющийся ряд успешных контрактов по развёртыванию инфраструктуры 5G, спрос со стороны сетевых операторов в последнее время снизился. Это вынуждает финскую компанию не только искать способы повышения рентабельности направления сетевого оборудования, но и развивать новые направления бизнеса, не связанные напрямую с построением сетей для операторов.

#samsung #nokia #оборудование #телекоммуникации
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