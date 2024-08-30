Среди нанятых консультантов для поиска альтернатив упоминаются и представители Morgan Stanley.

Ресурс CNBC по своим каналам выяснил, что сейчас компания Intel ищет инвестиционных консультантов, которые должны разработать план альтернативного развития бизнеса. Он может быть представлен на изучение совету директоров уже в сентябре текущего года, как поясняют источники.

Источник изображения: Intel

Среди прочих альтернатив совет директоров может рассмотреть предложение по разделению компании или продаже части бизнеса. Потребность в переменах назрела, но тот путь, которым ведёт компанию действующий генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), может устраивать не всех членов совета директоров. Нанятые консультанты, помимо прочего, могут обратить внимание на необходимость уделять сфере искусственного интеллекта больше внимания. Пока продукция компании слабо представлена в этом бурно растущем сегменте рынка.