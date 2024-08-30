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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla готовит к анонсу обновлённый вариант Model Y, который выйдет в следующем году
Среди модификаций будет и семиместная, выпускаемая в Китае.

Обобщив возникшие с подачи китайских СМИ слухи, ресурс CnEVPost заявил, что в следующем году Tesla начнёт выпускать на своём китайском предприятии обновлённый вариант Model Y, который получит обновлённые интерьер и экстерьер, а также улучшенные характеристики тяговой батареи, не говоря уже о более совершенной бортовой электронике. Среди модификаций Tesla Model Y, предлагаемых в Китае и Европе, уже в конце этого года появится семиместная версия кроссовера, которая до сих пор предлагалась только в США и там же выпускалась. Местным клиентам компании два дополнительных кресла для размещения пассажиров на третьем ряду обходятся в $2000.

Источник изображения: Tesla

Семиместная версия Tesla Model Y начнёт выпускаться в Китае ещё до того, как подвергнется плановому рестайлингу в следующем году. Местные СМИ также ожидают, что на платформе этой машины будет создан новый более компактный хэтчбек, производство которого будет освоено в 2026 году. Первоначально его планировалось построить на полностью новой платформе, но ради экономии расходов Tesla решила внедрить её элементы при производстве существующих моделей, подвергаемых плановой модернизации. Все усилия Tesla в рамках подобных мероприятий ориентированы на снижение себестоимости выпускаемых электромобилей.

#китай #tesla #электромобили tesla #tesla model y
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