И соответствующим образом увеличивает объёмы заказов.

По данным Nikkei, компания Apple заказала своим партнёрам в производство до конца текущего года от 88 до 90 млн смартфонов нового поколения. Это значит, что в этом сезоне Apple рассчитывает продать примерно на 10% больше iPhone, чем удалось сделать год назад. Некоторые из поставщиков комплектующих для iPhone признались, что получили от Apple заказы на более чем 90 млн смартфонов.

Источник изображения: Apple

Впрочем, Apple в таких случаях часто перестраховывается, и некоторые партнёры ожидают, что фактические объёмы выпуска iPhone 16 окажутся ниже заявленных 90 млн штук. Тем более, что на китайском рынке её ожидают неприятности в виде сильной конкуренции и санкций со стороны местных властей, которые не одобряют использование iPhone чиновниками и сотрудниками компаний с государственным участием для служебных целей по соображениям безопасности. Поскольку Китай обеспечивает до 17% всей выручки Apple, подобные проблемы могут сказаться на общих объёмах продаж смартфонов нового поколения.

Поскольку семейство iPhone 16 в той или иной мере будет поддерживать функции искусственного интеллекта Apple Intelligence, именно их появление служит основной причиной оптимизма компании в планировании объёмов продаж на нынешний сезон. В прошлом году была сформирована высокая база для сравнения, поэтому по итогам текущего объёмы продаж iPhone могут остаться на прошлогоднем уровне, как считают некоторые эксперты.