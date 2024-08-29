И США не отстают от своих союзников в этой сфере.

Пожалуй, самым громким прецедентом с изучением антимонопольными органами деловой практики NVIDIA стали обыски в её французских офисах, но из квартального отчёта по форме 10-Q становится понятно, что список интересующихся её деятельностью государств достаточно обширен. В документе указывается, что компания получила соответствующие запросы от властей США, Евросоюза, Китая, Великобритании и Южной Кореи.

Источник изображения: NVIDIA

США и Южная Корея ранее в подобном контексте представителями компании не упоминались, что говорит о постепенном расширении перечня субъектов права, интересующихся деятельностью NVIDIA. Помимо рыночной тактики компании в сфере реализации графических процессоров, регуляторов интересует сфера базовых моделей для систем искусственного интеллекта. В частности, чиновники хотят выяснить, на каких условиях NVIDIA выстраивает свои взаимоотношения с партнёрами в этой сфере. Американские регуляторы пытаются выяснить, не злоупотребляет ли NVIDIA своим рыночным положением, предлагая клиентам покупать ускорители вычислений в комбинации с собственным сетевым оборудованием.