Это закономерно, ведь 45% выручки в серверном сегменте она получает от лидеров рынка.

Вопреки принятой практике, NVIDIA не стала тянуть с публикацией квартального отчёта по форме 10-Q, и появление соответствующего документа на сайте компании позволило выяснить, что степень концентрации её выручки растёт в связи с ориентацией на поставки ускорителей вычислений и сетевого оборудования крупным провайдерам облачных услуг. Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) пояснила, что во втором квартале крупные облачные клиенты формировали 45% всей выручки в серверном сегменте.

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В отчёте по форме 10-Q уточняется, что во втором квартале не менее четырёх клиентов NVIDIA формировали в отдельности более 10% её совокупной выручки. Есть ещё пятый клиент, который в минувшем квартале сократил свою долю ниже отметки 10%, но по итогам первого полугодия в целом он на неё вышел. К слову, крупнейший по величине концентрации выручки клиент NVIDIA в прошлом квартале контролировал 14% всех поступлений денежных средств на её счета. Год назад этот показатель достигал 17%, но нет оснований утверждать, что речь идёт об одном и том же клиенте.

В документе также раскрывается структура дебиторской задолженности NVIDIA в минувшем квартале. Грубо говоря, среди её крупнейших должников трое отвечали за 23, 15 и 11 % всей дебиторской задолженности компании соответственно. По состоянию на конец января текущего года в этом смысле выделялись только два клиента, которые отвечали за 24 и 11 % всей дебиторской задолженности соответственно.