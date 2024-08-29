При этом все показатели продолжают рост и превосходят ожидания инвесторов.

Публикация квартального отчёта NVIDIA сопровождалась не совсем приятной для инвесторов динамикой курса акций компании. Выручка эмитента в прошлом квартале выросла на 122% до рекордных $30 млрд, она оказалась выше ожиданий. Прогноз на текущий квартал тоже превзошёл уровень, заложенный в прогноз инвесторов, но после закрытия торгов в США котировки всё равно устремились вниз почти на 7%.

Источник изображения: NVIDIA

Добавим, что в сегменте центров обработки данных NVIDIA увеличила квартальную выручку на 154% до $26,3 млрд, из них $22,6 млрд (+162%) пришлись непосредственно на вычислительные решения, а $3,7 млрд (+114%) относятся к телекоммуникационным. Игровое направление прибавил только 16% до $2,9 млрд, но при этом увеличились объёмы продаж как игровых видеокарт, так и компонентов для консолей Nintendo.

В текущем квартале NVIDIA рассчитывает выручить $32,5 млрд, что выше ожиданий рынка. В октябре она также выплатит дивиденды из расчёта 1 цент на каждую акцию, а также увеличит расходы на выкуп собственных акций на $50 млрд. На фоне такого обилия позитивных новостей в составе квартального отчёта объяснить наблюдаемое снижение курса акций компании можно только замедлением темпов роста выручки. На протяжении трёх предыдущих кварталов она росла более чем на 200%, а в прошлом ограничилась ростом на 122%. По всей видимости, это и разочаровало инвесторов, хотя новая торговая сессия сегодня вечером должна подтвердить или опровергнуть их доминирующий настрой.