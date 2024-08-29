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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году NVIDIA успеет выручить на поставках Blackwell несколько миллиардов долларов
Но изменения в дизайне фотомаски действительно пришлось применить.

Судя по публикациям на страницах тематических сайтов, тема возможной задержки с выходом ускорителей Blackwell волновала инвесторов ничуть не меньше, чем общая динамика выручки NVIDIA. В официальных комментариях финансового директора компании Колетт Кресс (Colette Kress) этому вопросу посвящён почти целый абзац. Как она дала понять, образцы ускорителей Blackwell уже поставляются клиентам, в четвёртом квартале компания успеет отгрузить серийных чипов на несколько миллиардов долларов, но фотомаску для их производства пришлось модифицировать ради повышения уровня выхода годной продукции. Попутно финансовый директор добавила, что в текущем полугодии ожидается рост объёмов поставок ускорителей поколения Hopper.

Источник изображения: NVIDIA

Основатель компании Дженсен Хуан (Jensen Huang) в интервью Bloomberg добавил, что с поставками чипов Blackwell всё будет в порядке, ведь в феврале начнётся новый фискальный год, сулящий неплохие результаты в этой сфере. С функциональностью Blackwell всё в порядке, как добавил он, изменения в фотомаске её не затронули. Работоспособные образцы Blackwell уже функционируют в составе тестовых систем самых разных конфигураций.

#nvidia #видеокарты #blackwell #дженсен хуан
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Основатель NVIDIA выручил в этом году $580 млн на продаже акций компании
Темпы роста выручки NVIDIA снизились, и это вызвало падение акций компании на 7%
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