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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основатель NVIDIA выручил в этом году $580 млн на продаже акций компании
И он может может позже выручить около четверти этой суммы.

Издание Barron’s, исчерпав в преддверии публикации квартального отчёта NVIDIA все сопутствующие этому событию информационные поводы, принялось подсчитывать выручку основателя компании от реализации её акций в этом году. Всего Дженсен Хуан (Jensen Huang) в период с 14 июня по 9 августа реализовал 4,8 млн акций возглавляемой им компании. При этом утверждённый план предусматривает продажу до 31 марта 2025 года в общей сложности 6 млн акций NVIDIA.

Источник изображения: Getty Images

Это означает, что до указанной даты Хуан может продать ещё 1,2 млн акций. Поскольку подобные сделки с участием руководства публичных компаний в непосредственной близости к публикации квартальной отчётности нервируют инвесторов, Хуан взял паузу, которая может продлиться ещё три недели от текущего момента, если его поведение будет определяться типовым сценарием. Если оставшиеся к реализации акции NVIDIA основатель компании сможет продать по курсу не ниже текущего, то он выручит ещё $154 млн, а всего с начала года он получил от подобных сделок $580 млн. Переживать по поводу истощения его личных запасов ценных бумаг не стоит — он постоянно восполняется благодаря регулярным выплатам от лица компании в форме её акций.

#nvidia #аналитика #финансы #акции #дженсен хуан
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