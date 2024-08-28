В прошлом квартале она продала почти миллион гибридов и электромобилей.

Китайский автогигант BYD является одним из тех поставщиков из Поднебесной, которые стремятся активно осваивать экспортные рынки. Как сообщает DigiTimes, в будущем компания хотела бы половину своих машин продавать за пределами Китая. На этой неделе она также отчиталась о финансовых результатах второго квартала, сообщив о росте выручки на 26% до $25 млрд и росте чистой прибыли на 33% до $1,27 млрд. Фактически, обе суммы находятся на втором месте после показателей первого и четвёртого кварталов 2023 года, когда компании удалось получить рекордные чистую прибыль и выручку соответственно.

Источник изображения: BYD

В натуральном выражении BYD обновила рекорд, продав за период 986 720 гибридов и электромобилей, что на 40% больше итогов аналогичного периода предыдущего года. Кроме того, это на 58% больше объёмов продаж первого квартала текущего года. Тем не менее, так называемые ценовые войны негативно влияют на норму прибыли компании, которая снизилась последовательно с 21,9 до 18,7 %.