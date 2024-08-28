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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla до сих пор не научила свои электромобили автоматически передвигаться по подземным туннелям
Всё, что происходит под Лас-Вегасом, остаётся под ним.

Вот-вот наступит четвёртый квартал (в октябре), а Илон Маск (Elon Musk) даже и не думает в очередной раз переносить срок реализации полного автопилота для электромобилей Tesla с конца текущего года на более поздний период. Более того, он в октябре даже собирается анонсировать долгожданное беспилотное такси Tesla. При этом, как отмечает Electrek, другая компания Маска с неоднозначным названием The Boring Company до сих пор вынуждена платить водителям, чтобы те перевозили пассажиров по подземным туннелям с односторонним движением, которые построены под Лас-Вегасом.

Источник изображения: Electrek

Казалось бы, технически подобная задача не сложнее автоматизации движения поездов в метро, с той лишь разницей, что электромобили Tesla в туннелях не используют рельсы, да и система ответвлений пока не так развита. Как отмечает одно из региональных изданий Лас-Вегаса, местные власти рассчитывают на появление неких программных средств содействия водителям для машин Tesla в туннелях только к концу этого года. О полной автономности управления никакой речи пока не идёт вообще. В перспективе, сеть туннелей под Лас-Вегасом должна охватить 93 станции и 109 км путей.

#tesla #илон маск #автопилот #лас-вегас #the boring company
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