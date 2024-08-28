На исследовательские работы.

Из тех $52 млрд субсидий, что предусмотрены принятым в 2022 году в США «Законом о чипах», лишь малая часть будет направлена на стимулирование научно-исследовательской деятельности, но если верить Reuters, компания HP Inc. получит по соответствующим основаниям $50 млн, чтобы расширить свою исследовательскую деятельность в штате Орегон.

Источник изображения: Reuters

Примечательно, что HP в силу своего вовлечения в производство техники для струйной печати занимается исследованиями в сфере микрогидродинамики и микроэлектромеханических систем. Однако, власти США подчёркивают, что исследования в этих сферах важны и для здравоохранения, поэтому важно их финансировать на уровне государства. По «Закону о чипах» американское правительство уже предварительно распределило $32 млрд субсидий и $29 млрд льготных кредитов. Суммы ещё подлежат корректировке, а оставшиеся в бюджете средства Министерство торговли США рассчитывает распределить между соискателями до конца этого года.