Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году оборудования для производства чипов из Японии было продано на рекордную сумму
$17,2 млрд — это на 16,7% больше, чем в прошлом году.

Как сообщает TrendForce со ссылкой на статистику профильной японской промышленной ассоциации, за первые семь месяцев текущего года выручка местных производителей оборудования для выпуска чипов выросла на 16,7% до рекордных $17,2 млрд. Это даже больше, чем было получено за аналогичный период 2022 года, когда спрос на такое оборудование подогревал дефицит полупроводниковых компонентов.

Источник изображения: Tokyo Electron

По всей видимости, продажи японского оборудования для выпуска чипов толкают вверх сразу два фактора. Во-первых, это спрос на чипы для систем искусственного интеллекта. Во-вторых, японское оборудование активно закупают китайские производители. Хотя последние находятся под санкциями США, японские ограничения в данной сфере пока влияют на их бизнес не столь значительно, а потому китайские производители чипов стремятся создать достаточный запас оборудования, чтобы обеспечить национальную экономику адекватным количеством продукции местного производства. Тем более, что в будущем этому могут помешать новые санкции.

#аналитика #китай #полупроводники #литографическое производство #япония
+
Написать комментарий (0)
Realme за три года рассчитывает отгрузить 100 млн смартфонов с функциями ИИ
IDC прогнозирует рост доли смартфонов с ИИ до 18% по итогам текущего года
Продажи Android-смартфонов растут в девять раз быстрее, чем iPhone
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country
2
Flintlock: The Siege of Dawn - краткий обзор игры
2
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
11
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
20
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
25
Нерожденный «Зверобой», который мог стать преемником ИСУ-152
1
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 3
+
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
27
Каким должен быть первый смартфон для школьника, и как избежать неочевидных ошибок
1

Сейчас обсуждают

REY_B_
15:58
За столько то лет, встройка наконец приблизилась к затычке.... Кажись, это не достижение
Встроенная графика Intel Arc 140V превосходит дискретную Arc A370M
ЧatoБoт
15:57
Шо, и брата Колю тоже? Вот же негодяйские жабоеды. Хотя, густо насрать на обоих.
Французские власти ещё в марте 2024-го выдали ордеры на арест Павла Дурова и его брата Николая
Dobpelkopf
15:53
6600 на ультра настройках + rtx показывает до 36 кадров. Это весьма хороший результат. 2060s оказался не намного быстрее.
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
iRome0
15:53
Про ширину канала прям поржал. А вот в микротике есть 80MHz - это 200% получается? )))) ДНС от яндекса и других - ну это вообще чушь полнейшая. Делается всё прекрасно и без них. Насчёт 2 роутеров -...
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
Опричник
15:51
Новое меню «Пуск» в Windows 11 показали на видео
Aison
15:47
Будто это такая проблема, если не дёргаешь карту хотя бы два раза в месяц... Некоторые кулеры не снять без демонтажа видеокарты. Там уже новый подход массивных систем охлаждений): как решать будем?
В новых материнских платах видеокарты будут легко сниматься в одно движение без нажатия на защелку
Артём Николаев
15:46
Домохозяйка пусть акк заводит. Компы в домах вымирают. Сперва гробы вышли из чата, потом ноуты. Смартфона, современного телика и консоли достаточно для всех. Кто до сих пор совершенно далёк от компьют...
Linux стремительно набирает популярность, переманивая недовольных Windows 11 пользователей
evilmatriks
15:46
MSI - мы сделали мощнейшую 28-фазную систему питания, превосходящую свою предшественницу.... в тоже время АМД - мы идем по пути энергоэффективности, поэтому благодаря новой технологии производительнос...
MSI готовит материнскую плату X870E GODLIKE для процессоров AMD AM5
lighteon
15:46
Типо таких. Я пару Samsung'ов в свое время использовал в материнских платах на nforce 520 и 690V и виделся полный объем
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
Aison
15:44
Во-во, а не это всё...
В новых материнских платах видеокарты будут легко сниматься в одно движение без нажатия на защелку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем