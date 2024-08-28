$17,2 млрд — это на 16,7% больше, чем в прошлом году.

Как сообщает TrendForce со ссылкой на статистику профильной японской промышленной ассоциации, за первые семь месяцев текущего года выручка местных производителей оборудования для выпуска чипов выросла на 16,7% до рекордных $17,2 млрд. Это даже больше, чем было получено за аналогичный период 2022 года, когда спрос на такое оборудование подогревал дефицит полупроводниковых компонентов.

Источник изображения: Tokyo Electron

По всей видимости, продажи японского оборудования для выпуска чипов толкают вверх сразу два фактора. Во-первых, это спрос на чипы для систем искусственного интеллекта. Во-вторых, японское оборудование активно закупают китайские производители. Хотя последние находятся под санкциями США, японские ограничения в данной сфере пока влияют на их бизнес не столь значительно, а потому китайские производители чипов стремятся создать достаточный запас оборудования, чтобы обеспечить национальную экономику адекватным количеством продукции местного производства. Тем более, что в будущем этому могут помешать новые санкции.