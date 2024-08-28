Как сообщает TrendForce со ссылкой на статистику профильной японской промышленной ассоциации, за первые семь месяцев текущего года выручка местных производителей оборудования для выпуска чипов выросла на 16,7% до рекордных $17,2 млрд. Это даже больше, чем было получено за аналогичный период 2022 года, когда спрос на такое оборудование подогревал дефицит полупроводниковых компонентов.
По всей видимости, продажи японского оборудования для выпуска чипов толкают вверх сразу два фактора. Во-первых, это спрос на чипы для систем искусственного интеллекта. Во-вторых, японское оборудование активно закупают китайские производители. Хотя последние находятся под санкциями США, японские ограничения в данной сфере пока влияют на их бизнес не столь значительно, а потому китайские производители чипов стремятся создать достаточный запас оборудования, чтобы обеспечить национальную экономику адекватным количеством продукции местного производства. Тем более, что в будущем этому могут помешать новые санкции.