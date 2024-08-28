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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Realme за три года рассчитывает отгрузить 100 млн смартфонов с функциями ИИ
И войти в число трёх крупнейших продавцов в Европе.

Издание South China Morning Post со ссылкой на заявления генерального директора Realme Ская Ли (Sky Li) сообщает, что компания намеревается за три года поставить на рынок 100 млн смартфонов с функциями ускорения работы искусственного интеллекта. Упор будет сделан на продвижение таких устройств среди молодёжной аудитории.

Источник изображения: Realme

Эта категория клиентов в силу очевидных причин не может похвастать большим бюджетом на покупку смартфона, поэтому Realme сосредоточится на продвижении ИИ-смартфонов в начальном ценовом сегменте. По словам главы компании, профильные функции только сперва будут присущи исключительно дорогим смартфонам, постепенно они мигрируют ниже по ценовой иерархии. По прогнозам Canalys, китайский рынок будет опережающими темпами осваивать смартфоны с функциями ИИ, в этом году они достигнут доли в 12% против 9% во всём мире. По словам главы Realme, смартфоны с функциями ИИ помогут компании к 2026 году удвоить объёмы продаж смартфонов на китайском рынке. К ноябрю прошлого года Realme отгрузила 200 млн смартфонов, в основном за пределами Китая. В Европе позиции бренда тоже сильны, в первом квартале он занял четвёртое место в регионе и достиг доли в 4% местного рынка. В ближайшие три года Realme намеревается войти в тройку крупнейших продавцов смартфонов в Европе.

#смартфоны #аналитика #искусственный интеллект #realme
Источник: scmp.com
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