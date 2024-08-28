Эти устройства пока остаются слишком дорогими для массовых продаж.

Если в конце прошлого месяца IDC ожидала, что по итогам текущего года доля смартфонов с функциями генеративного искусственного интеллекта на мировом рынке достигнет 19%, то теперь прогноз ухудшен до 18%, но представители компании по-прежнему верят, что эта категория устройств будет демонстрировать впечатляющую динамику объёмов реализации. За год объёмы поставок ИИ-смартфонов увеличатся в 4,44 раза, по мнению представителей IDC.

Источник изображения: IDC

Если говорить о динамике спроса на смартфоны в целом, то по итогам текущего года объёмы поставок должны вырасти на 5,8% до 1,23 млрд штук, что лучше предыдущего прогноза, упоминавшего о 4% роста. В текущем году смартфоны под управлением Android прибавят в объёмах реализации 7,1%, тогда как Apple ограничится 0,8% прироста. Зато в следующем году последняя из категорий увеличит объёмы поставок на 4%.

Если говорить о средней цене реализации смартфона, то она по итогам этого года опустится с $447 до $445, причём если iPhone в этом контексте опустит среднюю цену реализации с $1045 до $1037, то в сегменте Android-смартфонов она даже вырастет с $397 до $305. Кстати, к 2028 году она опустится до $281, как считают представители IDC, а вот среднестатистический iPhone опустится к тому времени до $982, ниже психологической отметки в тысячу долларов США.