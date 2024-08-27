Это поможет компании вновь стать крупнейшей в мире по капитализации.

В этом году компания NVIDIA на короткое время уже становилась крупнейшей по капитализации среди эмитентов американского рынка, заодно отметившись и в мировом лидерстве, но эксперты Goldman Sachs ожидают, что при благоприятном стечении обстоятельств в день публикации квартальной статистики компании её акции смогут вырасти в цене более чем на 9%. Это уже само по себе прибавит компании почти $300 млрд капитализации, увеличив её до уровня более $3,4 трлн.

Источник изображения: NVIDIA

Сейчас крупнейшей публичной компанией в мире по величине капитализации является Apple ($3,45 трлн), поэтому не исключено, что после публикации своей квартальной отчётности NVIDIA поднимется со второго места на первое и потеснит её в данном статусе. В целом, в последние недели для акций компаний технологического сектора характерно снижение котировок, как признались аналитики Goldman Sachs. Это не помешало акциям NVIDIA вырасти в цене более чем на 10% с начала месяца, а также прибавить 156% с начала текущего года.