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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На поставках ускорителей H20 в Китай NVIDIA сможет выручить более $10 млрд за три квартала
На это рассчитывают аналитики Morgan Stanley.

Эксперты Morgan Stanley за пару дней до публикации квартального отчёта NVIDIA решили поделиться своими соображениями на тему влияния поставок ускорителей различных поколений на динамику выручки компании в текущем полугодии. Проблемы с поставками новейших ускорителей Blackwell, по их мнению, вынудят клиентов NVIDIA переключиться на ускорители H200 поколения Hopper, поэтому выручка компании в текущем полугодии будет во многом определяться именно объёмами отгрузок H200.

Источник изображения: NVIDIA

Каждый такой ускоритель оснащается 141 Гбайт памяти типа HBM3E, которая окажется в дефиците, поэтому объёмы поставок H200 тоже не смогут существенно вырасти. Первые ускорители поколения Blackwell успеют попасть к потребителям в ограниченных количествах ещё в четвёртом квартале, но основные объёмы поставок придутся на первую половину следующего года.

Представители Morgan Stanley призывают не списывать со счетов предназначенные для Китая ускорители H20. Сейчас компания готова поставлять до 1,2 млн таких ускорителей в год, при цене в районе $15 000 за экземпляр в ближайшие три квартала NVIDIA способна будет поставить таких ускорителей на сумму более $10 млрд в совокупности. Это будет существенной частью выручки компании, поэтому фактор китайского рынка не следует списывать со счетов даже с оглядкой на санкции США.

#nvidia #аналитика #финансы #blackwell #hopper #h200
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В день публикации квартальной отчётности акции NVIDIA способны вырасти более чем на 9%
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