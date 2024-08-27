Она уже сотрудничает по такой схеме как минимум с тремя автопроизводителями.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявления представителей Huawei, эта китайская компания договорилась с крупнейшим в Китае производителем электромобилей BYD о сотрудничестве в сфере разработки технологий автопилота. Первыми фирменную систему активной помощи водителю Qiankin примерят внедорожники дочерней марки Fangchengbao. В русскоязычных источниках они нередко упоминаются под именем Leopard.

Источник изображения: BYD

Модель Bao 8 первой получит фирменный автопилот Huawei. Помимо BYD, последняя из компаний сотрудничает с прочими крупными автопроизводителями в Китае: BAIC (Stellato), Changan (Avatr) и Seres (Aito). Часть этих электромобилей китайские покупатели могут приобрести через фирменные салоны Huawei. Теперь у китайского гиганта в сфере телекоммуникационных технологий среди партнёров появится и крупнейший местный производитель электромобилей и гибридов. Кстати, электромобили Audi для китайского рынка тоже будут использовать ПО, разработанное Huawei, так что исконно китайскими марками дело не ограничится.