За день до того, как начнут гореть костры рябин.

Профильные ресурсы активно обсуждают слухи о близости анонса новой игровой консоли Sony, а сама компания, как отмечает Bloomberg, на этой неделе сообщила о предстоящем повышении цен на PlayStation 5 на японском рынке. Второго сентября розничная цена консоли поднимется на 19% до $505 за версию без жёсткого диска, вариант с накопителем будет стоить $550.

Источник изображения: Sony

Sony вынуждена на это пойти под давлением внешних обстоятельств и экономической нестабильности, как отмечается в официальном заявлении компании. Подорожают также беспроводные контроллеры DualSense и гарнитура Pulse. Надо сказать, что не только Sony поднимает цены на свои игровые консоли, реализуемые в Японии. Ранее в этом месяце на 12% подняла стоимость Xbox Series X корпорация Microsoft. До сих пор Sony рассчитывала реализовать до марта 2025 года около 18 млн игровых консолей PlayStation 5, но теперь достижение этой цели под вопросом из-за повышения цен. За четыре неполных года присутствия на рынке консоль нашла почти 62 млн покупателей, но спрос на неё неизбежно снижается.