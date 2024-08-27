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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
XPeng вот-вот представит чип для автопилота собственной разработки
NIO это уже сделала, а Li Auto только собирается.

По информации TrendForce, ссылающегося на китайские СМИ, автопроизводитель XPeng близок к анонсу собственного чипа для автопилота на транспорте. По крайней мере, цифровой проект такого процессора у компании уже готов, и в случае наличия политической воли руководства она сможет поручить его выпуск одному из контрактных производителей.

Источник изображения: XPeng

XPeng якобы удалось создать довольно производительное решение для автопилота, которое по своему быстродействию в три раза превосходит подобные компоненты для массового сегменте рынка. Заявление о завершении разработки собственного процессора для автопилота XPeng может сделать на этой неделе, приурочив его к анонсу электромобиля Mona M03. Кстати, если не считать Huawei, чипы для автопилота также разрабатывает и китайский автопроизводитель NIO, который представил своё первое решение такого класса в декабре прошлого года. В конце июля этого года NIO сообщила о получении цифрового проекта чипа Shenji NX9031. В то время разработчики заявляли, что быстродействие данного процессора в четыре раза выше массовых аналогов. XPeng свой чип для автопилота начала разрабатывать ещё в 2020 году, постепенно нарастив численность команды специалистов, которые этим занимались, до 200–300 человек. Свой процессор для автопилота собирается создать и компания Li Auto.

#электромобили #процессор #китайские производители #автопилот #xpeng #китайские электромобили
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