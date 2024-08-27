Это разумно с учётом возросших пошлин.

Как поясняет Bloomberg, глава и основатель китайской компании XPeng Хэ Сяопэн (He Xiaopeng) в интервью изданию сообщил, что намерен организовать сборку электромобилей данной марки на территории Европы. С июля в отношении продукции XPeng в Евросоюзе действуют таможенные пошлины в размере 31,3%, что стимулирует производителя задуматься о локализации сборки. Сейчас компания подбирает подходящее место для строительства завода с учётом «минимизации рисков, связанных с трудовыми ресурсами».

Источник изображения: XPeng

Повышение пошлин само по себе не заставит XPeng отказаться от экспансии на внешние по отношению к Китаю рынки, но прибылью придётся пожертвовать. К слову, компания до сих пор работает себе в убыток, что в целом характерно для большинства китайских производителей электромобилей в сложившихся условиях. Свои предприятия по сборке электромобилей в Европе также намереваются построить BYD, Chery и Geely (Zeekr).

XPeng готова построить в Европе крупный центр обработки данных, который поможет ей вывести на местный рынок фирменные технологии автопилота. Подобная локализация будет полезна как с точки зрения адаптации к местным условиям и ускорения обмена данными, так и в плане соблюдения правил по работе с персональными данными европейских пользователей.