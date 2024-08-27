Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
XPeng стремится наладить сборку электромобилей в Европе
Это разумно с учётом возросших пошлин.

Как поясняет Bloomberg, глава и основатель китайской компании XPeng Хэ Сяопэн (He Xiaopeng) в интервью изданию сообщил, что намерен организовать сборку электромобилей данной марки на территории Европы. С июля в отношении продукции XPeng в Евросоюзе действуют таможенные пошлины в размере 31,3%, что стимулирует производителя задуматься о локализации сборки. Сейчас компания подбирает подходящее место для строительства завода с учётом «минимизации рисков, связанных с трудовыми ресурсами».

Источник изображения: XPeng

Повышение пошлин само по себе не заставит XPeng отказаться от экспансии на внешние по отношению к Китаю рынки, но прибылью придётся пожертвовать. К слову, компания до сих пор работает себе в убыток, что в целом характерно для большинства китайских производителей электромобилей в сложившихся условиях. Свои предприятия по сборке электромобилей в Европе также намереваются построить BYD, Chery и Geely (Zeekr).

XPeng готова построить в Европе крупный центр обработки данных, который поможет ей вывести на местный рынок фирменные технологии автопилота. Подобная локализация будет полезна как с точки зрения адаптации к местным условиям и ускорения обмена данными, так и в плане соблюдения правил по работе с персональными данными европейских пользователей.

#электромобили #европа #китайские производители #xpeng #китайские электромобили
+
Написать комментарий (0)
Канада также введёт 100-процентные пошлины на импорт китайских электромобилей
Volkswagen позволит превратить электромобиль в игровой компьютер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в августе 2024 года
9
Итоги гоночного уик-энда 24-25 августа
4
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
34
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
7
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
38
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
13
Путь Капитана Америки в комиксах
3
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
2
Путь Халка в комиксах
1

Сейчас обсуждают

Олег Тимофеев
09:37
Пусть сидят там куда их послали. Никаких спасательных операций. Макс все разрулит сам.
SpaceX вернет астронавтов, оказавшихся на мели, в следующем году
Артём Николаев
09:36
А что ты хотел, когда в любое утро открываешь новости и волосы на лобке шевелятся. Горизонт планирования - 10 минут. Соответственно, бизнес только уровня "утром вложил, вечером забрал x2". Любой долго...
Путин раскритиковал политику Центробанка и призвал бороться с инфляцией
DIP48
09:35
Мда....Базовая 2,4Hz, Стандартные 5Hz , Новые 6Hz - люди, путающие Герцы и Гига Герцы, не понимающие какая между ними колоссальная разница в свойствах, чтобы их путать, дают ценные советы.))) Причем...
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
Евгений Кузнецов
09:35
#ябкупил
Ретро-компьютер The Spectrum с 48 встроенными играми поступит в продажу в ноябре за $99
botph
09:35
Сектор Газа слишком маленькая чтоб спрятать там с300. Так то да, было бы неплохо пару ф-35х приземлить. Данные всякие собрать. Ну и чтоб евреи не расслабляли булки.
Планы РФ выпустить 76 истребителей Су-57 до 2028 года могут быть перевыполнены на год раньше
Олег Тимофеев
09:33
Илон просто избалованное дитя.
Илон Маск поддержал Павла Дурова и призвал к его скорейшему освобождению
Олег Тимофеев
09:32
Наконец то до особо блатных второй раз донесли что культура охотников за головами на западе не умерла.
Бывший разработчик Concord назвал геймеров «бездарностями» за критику игры
Олег Тимофеев
09:29
Да есть подготовочка
Бывший разработчик Concord назвал геймеров «бездарностями» за критику игры
Олег Тимофеев
09:28
Ну что Паша пора стать французом?
Бывший разработчик Concord назвал геймеров «бездарностями» за критику игры
Олег Тимофеев
09:27
Спорить бесполезно. Полезно что тема нашла поддержку. Для чего запускают понятно не кто не скажет слишком много недоучек и начальников недоучек развелось.
РОСНАНО запускает серийное производство самых мощных экзоскелетов, не имеющих аналогов в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем