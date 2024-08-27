Говорят, под Новый год, кто ни пожелается, тот в отставку не уйдёт от безделья маяться.

Агентство Bloomberg со ссылкой на официальное заявление Apple сообщило, что действующему финансовому директору Луке Маэстри (Luca Maestri) найдена замена. С первого января его место займёт Кеван Парех (Kevan Parekh), которому уже исполнилось 52 года, а в финансовых подразделениях Apple он работает примерно столько же, как и сам Маэстри, занимающий пост финансового директора с 2014 года.

Источник изображения: Apple

При этом 60-летний Лука Маэстри (на фото выше) не покинет компанию, а продолжит курировать вопросы, связанные с информационными технологиями и недвижимостью. На протяжении последних месяцев Кеван Парех чаще появлялся на собраниях в Apple и всеми силами вникал в специфику работы финансового директора. Данная кадровая перестановка готовилась давно и не говорит о недовольстве совета директоров результатами деятельности Луки Маэстри на посту финансового директора. Глава компании Тим Кук (Tim Cook) в равной степени положительно высказывается о деловых и личностных качествах как Маэстри, так и Пареха.