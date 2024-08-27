Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple готовится к смене финансового директора в январе
Говорят, под Новый год, кто ни пожелается, тот в отставку не уйдёт от безделья маяться.

Агентство Bloomberg со ссылкой на официальное заявление Apple сообщило, что действующему финансовому директору Луке Маэстри (Luca Maestri) найдена замена. С первого января его место займёт Кеван Парех (Kevan Parekh), которому уже исполнилось 52 года, а в финансовых подразделениях Apple он работает примерно столько же, как и сам Маэстри, занимающий пост финансового директора с 2014 года.

Источник изображения: Apple

При этом 60-летний Лука Маэстри (на фото выше) не покинет компанию, а продолжит курировать вопросы, связанные с информационными технологиями и недвижимостью. На протяжении последних месяцев Кеван Парех чаще появлялся на собраниях в Apple и всеми силами вникал в специфику работы финансового директора. Данная кадровая перестановка готовилась давно и не говорит о недовольстве совета директоров результатами деятельности Луки Маэстри на посту финансового директора. Глава компании Тим Кук (Tim Cook) в равной степени положительно высказывается о деловых и личностных качествах как Маэстри, так и Пареха.

#apple #финансовый директор
+
Написать комментарий (0)
Apple разрешит устанавливать на iPhone стандартные приложения от сторонних разработчиков — но только в ЕС
Семейство Apple iPhone 16 поступит в продажу 20 сентября
Не прошло и 10 лет: даже базовые версии Apple Macbook на M4 получат в этом году 16 Гбайт оперативной памяти
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в августе 2024 года
9
Итоги гоночного уик-энда 24-25 августа
4
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
34
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
36
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
7
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
9
Путь Капитана Америки в комиксах
3
Путь Халка в комиксах
1

Сейчас обсуждают

Александр Еремеев
06:08
Встроенный впн интересно есть?
Браузер Arc Search с искусственным интеллектом появится на Android
si-cat
06:03
Просто это лишний раз показывает, что реально горит только на Востоке, а вопли "На нас вот-вот нападёт Китай!" - банальный хайп для отвлечения внимания и выколачивания бабок под тайваньский распил 🤣
США остались без авианосцев в Тихом океане, что создает угрозу интересам Вашингтона в АТР
Михаил Авраменко
06:03
Нищий поросёночек взялся считать чужие денежки? 🙂
Министр обороны Украины пообещал «свои ответы» России на сегодняшний массированный удар по энергетике
Nick-ixbt
05:58
Понятно по какой причине) переход в хоррор требовал более лучшее звуковое сопровождение)
О Doom 2016 - самой оптимизированной игре за последние 10 лет
San Sanich
05:54
Пять фишек PS5 1. Она такая маленькая (по сравнению с PS3; 2. Она Беленькая; 3. Она дешëвая ( по сравнению с RTX 4090); 4. У неë классная упаковка; 5. На ней есть Call of duty.
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
Степан Минин
05:29
По фактам раскидал, иксбокс увы наоборот дешевле продают и явно не от большой доброты
Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
Робин Гудеичь
05:18
А мог бы вместо эскапизма заняться общественно полезным делом, дома наконец прибраться...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Робин Гудеичь
05:10
Статья из серии хочу написать но нечего, поэтому буду втирать вам какие-то рога и копыта https://www.youtube.com/watch?v=LO10fU7u0rY
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
Опричник
05:09
Совершенно верно. ОС для дома должна быть в первую очередь универсальной, что подразумевает годную совместимость с разным железом и кучей самого разнообразного софта, от игрового до профессионального....
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
Za_CBOих
05:08
а Navigator где? Они вообще в топе по CRI.
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем