Скорость передачи данных у Li-FI может в 100 раз превышать Wi-Fi.

Представьте: чтобы подключиться к интернету, достаточно просто включить свет. Именно так работает Li-Fi (Light Fidelity) — технология передачи данных с помощью световых волн. Главное преимущество Li-Fi — скорость, которая может в 100 раз превышать скорость Wi-Fi.

Идея передачи данных с помощью света не нова: еще в 2008 году французская компания Oldecomm начала эксперименты в этой области. Li-Fi использует светодиоды, которые передают данные с помощью световых импульсов.

Li-Fi не только быстрее, но и безопаснее Wi-Fi, поскольку сигнал не проходит сквозь стены. Кроме того, Li-Fi создает меньше электромагнитного излучения.

«Безопасность — еще одно важное преимущество Li-Fi», — отмечают в The Li-Fi Group. — «Сигналы ограничены зоной освещения источником света и не могут проникать сквозь стены, что значительно снижает риск несанкционированного доступа».

Теоретически, скорость передачи данных по Li-Fi может достигать 224 Гбит/с, что в разы превосходит современные показатели Wi-Fi. Конечно, у новой технологии есть и недостатки. Главный из них — Li-Fi работает только в помещениях. Впрочем, большинство пользователей смартфонов и так подключаются к Wi-Fi внутри помещений, а на улице используют мобильный интернет.

«Li-Fi не был создан с целью уничтожить Wi-Fi», — уточняют в Oldecomm. — «Речь идет о расширении возможностей в области телекоммуникаций, об освобождении от ограничений существующих технологий».

По прогнозам экспертов, внедрение Li-Fi займет несколько лет. Oldecomm предполагает, что технология будет готова к 2024-2029 годам. The Li-Fi Group уже сотрудничает с компаниями из разных отраслей, включая производителей электроники, автомобилей и операторов связи. Растущий спрос на альтернативные способы подключения к интернету, особенно в тех местах, где традиционные технологии неприменимы, будет стимулировать интерес к Li-Fi со стороны бизнеса.