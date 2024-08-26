Только вот 128-битная шина и максимум 8 Гбайт памяти никуда не денутся.

В Сети появилась информация о характеристиках мобильной видеокарты GeForce RTX 5060. Ожидается, что новинка будет потреблять меньше энергии, чем RTX 4060, и получит память нового типа.

По словам Ву Хайцзюня, главы китайской компании Hasee, производящей ноутбуки, GeForce RTX 5060 будет иметь максимальное энергопотребление (TGP) 115 Вт, тогда как у RTX 4060 этот показатель составляет 140 Вт. Кроме того, Хайцзюнь упомянул, что в новой серии видеокарт будет использоваться память GDDR7.

Ранее в презентации Clevo уже промелькнула информация о сниженном TGP для нескольких моделей RTX 50. Так, если RTX 5090 и 5080 сохранят максимальное энергопотребление на уровне предыдущего поколения (175 Вт), то RTX 5070, 5060, 5050 и 5040 будут ограничены 115 Вт.

Важно отметить, что максимальный TGP не означает, что все ноутбуки с RTX 5060 будут потреблять именно 115 Вт. Производители могут выпускать модели с более низким энергопотреблением, как это было с серией Max-Q. Что касается других характеристик, то, по слухам, RTX 5060 сохранит 128-битную шину памяти, но получит 8 Гбайт GDDR7.

Ожидается, что NVIDIA представит мобильные видеокарты RTX 50 в следующем году, одновременно с выходом процессоров Intel Core Ultra 200H (Arrow Lake).