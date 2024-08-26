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Новости Hardware Алексей Сычёв
Канада также введёт 100-процентные пошлины на импорт китайских электромобилей
Как и влиятельный южный сосед.

По примеру ближайшего южного соседа, как сообщает Bloomberg, Канада собирается ввести таможенные пошлины в размере 100% на импорт поставляемых из Китая электромобилей, а китайские сталь и алюминий намеревается обложить пошлиной по ставке 25%. Официальные заявления на эту тему могут быть сделаны высшими должностными лицами канадского правительства в ближайшее время.

Источник изображения: BYD

Собственная автомобильная промышленность Канады плотно связана с американской, поскольку основная часть собираемых в первой из стран легковых автомобилей отправляется на экспорт в США. В прошлом году этим путём отправились 1,5 млн легковых автомобилей. Чиновники из Канады уже неоднократно в предыдущие месяцы выражали обеспокоенность состоянием китайской автомобильной промышленности, которое они характеризовали термином «излишние производственные мощности». Поставки заведомо более дешёвых машин китайской сборки на канадский рынок, по их мнению, были способны навредить местной экономике. За прошлый год их импорт вырос в 22 раза до $1,6 млрд в стоимостном варианте, если учитывать только электромобили. Впрочем, их весомая часть пришлась на экспортируемые из Китая машины Tesla шанхайской сборки.

Напомним, что с начала июля власти Евросоюза также ввели повышенные пошлины на китайские электромобили, введя максимальную ставку в размере 37,3%, но в целом её величина варьируется для разных моделей. Визит советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана (Jake Sullivan) в Китай на этой неделе будет использован местными властями для обсуждения темы таможенных тарифов, как поясняют китайские информационные агентства.

#сша #электромобили #канада #китайские электромобили #евросоюз и китай #заградительные пошлины
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