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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Не прошло и 10 лет: даже базовые версии Apple Macbook на M4 получат в этом году 16 Гбайт оперативной памяти
«It's revolution, Johnny».

Компания Apple готовится к масштабному обновлению продуктовой линейки. Как сообщают источники, презентация новых iPhone, Apple Watch и AirPods состоится 10 сентября. Традиционно за анонсом следует скорый старт продаж, и, если компания не изменит своим привычкам, новые iPhone поступят в магазины уже 20 сентября. В Apple отказались от комментариев.

Ожидается, что iPhone 16 Pro получат увеличенные экраны и новые функции камеры, включая отдельную кнопку для съёмки. Также компания представит набор инструментов на основе искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence. Впрочем, кардинальных отличий от прошлогодних моделей не предвидится.

Более заметные изменения коснутся «умных» часов Apple Watch. Модели Series 10 станут тоньше, но получат увеличенные экраны. Компания также обновит линейку AirPods, выпустив бюджетную и среднебюджетную версии. Впервые в среднебюджетных AirPods появится система шумоподавления, а базовая модель будет обновлена впервые с 2019 года.

Помимо этого, компания планирует начать перевод компьютеров Mac на процессоры M4. Как сообщает Bloomberg, Apple уже тестирует четыре новые модели Mac на совместимость со сторонними приложениями. Это стандартная процедура перед выпуском новых устройств.

Судя по данным тестовых журналов разработчиков, три модели будут оснащены 10-ядерными процессорами M4 с 10-ядерными графическими процессорами и 16 или 32 Гбайт оперативной памяти. Четвёртая, бюджетная модель, получит 8-ядерный процессор и 8-ядерный графический процессор.

По слухам, в этом году Apple представит миниатюрный Mac mini, новые MacBook Pro и обновлённые iMac — все на базе процессоров M4. Однако, обновления линейки Mac обычно происходят спустя примерно месяц после презентации iPhone.

#apple #macbook #macbook pro
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