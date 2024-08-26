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Новости Hardware Алексей Сычёв
IBM сократит в Китае более 1000 сотрудников, занятых исследованиями и разработками
Штат исследователей в Индии при этом будет увеличен.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на издание The Wall Street Journal и китайские СМИ, незадолго до имевшего сегодня место виртуального собрания сотрудников IBM в Китае многие из них лишились доступа ко всем корпоративным информационным системам, за исключением электронной почты. По этому каналу связи сотрудники были приглашены на виртуальное собрание, на котором руководство IBM заявило о намерениях свернуть исследовательскую деятельность на территории Китая.

Источник изображения: IBM

Данное решение затронет более 1000 сотрудников компании в КНР, при этом в Индии появятся новые вакансии, так что решение носит сугубо региональную специфику, хотя компания и сокращает персонал по всему миру с прошлого года. В Китае IBM сосредотачивалась на обслуживании крупных компаний с государственным участием, но подобные связи не одобряются американскими властями, поэтому в последнее время американская корпорация всё сильнее смещает приоритеты на обслуживание частных китайских компаний и локальных представительств зарубежных корпоративных клиентов.

#китай #ibm #исследования #сокращение персонала
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