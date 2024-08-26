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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На предприятии по сборке электромобилей Rivian огнём были повреждены десятки машин
Само предприятие не пострадало.

В минувшие выходные, как сообщает Electrek со ссылкой на очевидцев событий, на предприятии Rivian по сборке электромобилей в штате Иллинойс случился пожар, который, предположительно, повредил несколько десятков подготовленных к отправке машин этой марки. Само предприятие не пострадало, поскольку возгорание произошло на стоянке с готовой продукцией.

Источник изображения: Jack Hanson

Судя по фотографии, сделанной с коптера уже после описанных событий, сгоревшие и частично пострадавшие от огня электромобили сотрудниками пожарной охраны были сгруппированы в отгороженном периметре, и даже в случае повторного возгорания это не будет угрожать распространением огня на новые электромобили. Причины возгорания устанавливаются. Тушить электромобили, которые загорелись из-за дефекта или повреждения тяговой батареи, проблематично с использованием традиционных методик, поэтому останки сгоревших машин обычно помещают в огороженную территорию для дальнейшего наблюдения, что и произошло в Иллинойсе на предприятии Rivian. Официальные представители компании своих комментариев по этой ситуации не дают.

#сша #электромобили #пожар #rivian
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