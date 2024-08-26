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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Western Digital вложит $693 млн в расширение производства жёстких дисков в Таиланде
Власти страны уже одобрили эти инвестиции.

Агентство Reuters начало очередную рабочую неделю с заявления о намерениях Western Digital вложить $693 млн в расширение производства жёстких дисков на территории Таиланда. Уже существующее предприятие компании обеспечивает до 80% объёмов выпуска продукции этой марки в мире, на нём работают около 28 000 человек. Власти страны уже одобрили инвестиции в размере $693 млн, которые Western Digital направит на расширение местного предприятия.

Источник изображения: Western Digital

После расширения предприятие сможет обеспечить работой ещё 10 000 человек. Подобные планы Western Digital в какой-то мере доказывают, что спрос на жёсткие диски сохраняется даже в условиях активного продвижения твердотельных накопителей. Скорее всего, бум систем искусственного интеллекта способствует развитию сопутствующих облачных сервисов, для которых нужно путь и не такое скоростное, но ёмкое хранилище данных. Классические жёсткие диски для этих целей как раз подходят с точки зрения соотношения цены и объёма хранимой информации.

#жёсткие диски #инвестиции #western digital #таиланд
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