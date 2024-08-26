Куй железо, пока горячо, а телегу зимой.

Ресурс CNBC в конце прошлой недели заявил, что компания Intel решила нанять Morgan Stanley для защиты от потенциально враждебных действий активистов из числа инвесторов. Тем самым она пытается предотвратить последствия возможных инициатив некоторых институциональных акционеров, которые расходились бы с генеральной линией своего руководства.

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При этом информации о подобных угрозах попросту нет, и компания выстраивает защитные механизмы заблаговременно. Если учесть, что масштабная реструктуризация и ухудшение финансовых показателей деятельности уже раздражают многих инвесторов, позаботиться о защите от активистов будет не лишним. Ещё в 2020 году, до прихода на пост генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), известный своими действиями такого рода фонд Third Point приобрёл крупный пакет акций компании. Эта организация известна своей склонностью давить на корпорации, владельцем акций которых является, поэтому по мере ухудшения рыночной ситуации руководство Intel задумалось о защитных мерах.