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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В четвёртом квартале выручка NVIDIA в серверном сегменте может вырасти до $31 млрд
А по итогам всего фискального года превысит $105 млрд.

Аналитики Bloomberg решили не ограничиваться обсуждением предстоящего квартального отчёта NVIDIA в целом, а предпочли сосредоточиться на прогнозах по серверному сегменту в отдельности. Если совокупная выручка NVIDIA по итогам минувшего квартала, как гласит консенсус, достигнет $28,67 млрд, то в серверном сегменте компания могла за это время выручить $24,9 млрд. Другими словами, в прошлом квартале 87% выручки NVIDIA были получены именно в серверном сегменте.

Источник изображения: Bloomberg

Представители также прогнозируют, что в третьем квартале серверная выручка NVIDIA достигнет $27,5 млрд, а по итогам четвёртого квартала выйдет на уровень $30,9 млрд. Таким образом, по итогам всего фискального года только в серверном сегменте компания сможет выручить более $100 млрд. Это более чем в два раза больше тех $47,5 млрд, которые NVIDIA выручила в серверном сегменте по итогам предыдущего фискального года.

#nvidia #аналитика #финансы #искусственный интеллект
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